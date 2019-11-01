Калмыцкие хирурги проводят сложные операции по возвращению зрения. Открытие отделения микрохирургии глаза, которое оснащено новейшим диагностическим и операционным оборудованием, позволяет предотвратить многие профильные заболевания. Героиня нашего следующего видеоматериала снова может видеть мир вокруг. До операции она могла различить только день и ночь. Ольга Эняева разделила радость, которую Галина Абушинова ждала целых 12 лет.



Сейчас Галина Андреевна различает предметы. То, что она не могла себе позволить 12 лет назад. Женщина потеряла зрение в результате аварии. Не один раз перенесла инсульт. Боялась, что это может стать причиной необратимой слепоты, но врачи вернули ей зрение. И все благодаря искусственной линзе. Операция по удалению осложнённой формы катаракты была проведена незадолго до открытия отделения микрохирургии глаза на базе республиканской больницы. Причем бесплатно. Случай с Галиной Абушиновой был одним из сложных. Поэтому не стали откладывать хирургическое вмешательство, - говорит заведующий отделением Церен Кутушов. К тому же она страдала другими сопутствующими заболеваниями.



К сожалению, большинство обращаются за помощью, когда операция уже неизбежна. Доктора отделения микрохирургии глаза за считанные месяцы помогли многим восстановить зрение. Но избежать этих проблем возможно только при регулярных профилактических осмотрах у офтальмолога. Обязательно раз в год. Современное и дорогостоящее оборудование гарантирует успех в лечении. К примеру, здесь можно пройти комплексное обследование.



Кстати, обучение специалисты отделения прошли на базе одной из крупнейших клиник страны. Среди тех, кто сейчас проводит лазерную операцию, Екатерина Шалдырмова. Время проведения процедуры значительно сократилось. Теперь врачу требуется не больше 20 минут. При этом пациент не испытывает болевых ощущений.



Ну, а героиня нашего сюжета Галина Абушинова старается отвыкнуть от привычной жизни на ощупь, постепенно вливается в повседневный ритм, учится созерцать красоту вокруг нас.

Калмыцкие хирурги проводят сложные операции по возвращению зрения. Открытие отделения микрохирургии глаза, которое оснащено новейшим диагностическим и операционным оборудованием, позволяет предотвратить многие профильные заболевания. Героиня нашего следующего видеоматериала снова может видеть мир вокруг. До операции она могла различить только день и ночь. Ольга Эняева разделила радость, которую Галина Абушинова ждала целых 12 лет.Сейчас Галина Андреевна различает предметы. То, что она не могла себе позволить 12 лет назад. Женщина потеряла зрение в результате аварии. Не один раз перенесла инсульт. Боялась, что это может стать причиной необратимой слепоты, но врачи вернули ей зрение. И все благодаря искусственной линзе. Операция по удалению осложнённой формы катаракты была проведена незадолго до открытия отделения микрохирургии глаза на базе республиканской больницы. Причем бесплатно. Случай с Галиной Абушиновой был одним из сложных. Поэтому не стали откладывать хирургическое вмешательство, - говорит заведующий отделением Церен Кутушов. К тому же она страдала другими сопутствующими заболеваниями.К сожалению, большинство обращаются за помощью, когда операция уже неизбежна. Доктора отделения микрохирургии глаза за считанные месяцы помогли многим восстановить зрение. Но избежать этих проблем возможно только при регулярных профилактических осмотрах у офтальмолога. Обязательно раз в год. Современное и дорогостоящее оборудование гарантирует успех в лечении. К примеру, здесь можно пройти комплексное обследование.Кстати, обучение специалисты отделения прошли на базе одной из крупнейших клиник страны. Среди тех, кто сейчас проводит лазерную операцию, Екатерина Шалдырмова. Время проведения процедуры значительно сократилось. Теперь врачу требуется не больше 20 минут. При этом пациент не испытывает болевых ощущений.Ну, а героиня нашего сюжета Галина Абушинова старается отвыкнуть от привычной жизни на ощупь, постепенно вливается в повседневный ритм, учится созерцать красоту вокруг нас.



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