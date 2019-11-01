Сегодня верующие Калмыкии отмечают День нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств. С самого утра в Центральном хуруле проходит праздничный молебен. Для жителей республики этот праздник имеет особое значение. Верующие приносят в хурул обильные подношения, предназначенные Буддам и Бодхисатвам.



Главная идея праздника — чествование одного из двенадцати главных деяний основоположника учения - решения обрести последнее земное рождение и открыть всем живым существам путь Будды. Сегодня верующие Калмыкии отмечают День нисхождения на землю Будды Шакьямуни из рая Тридцати трех божеств. С самого утра в Центральном хуруле проходит праздничный молебен. Для жителей республики этот праздник имеет особое значение. Верующие приносят в хурул обильные подношения, предназначенные Буддам и Бодхисатвам.Главная идея праздника — чествование одного из двенадцати главных деяний основоположника учения - решения обрести последнее земное рождение и открыть всем живым существам путь Будды.



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