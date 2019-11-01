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Вчера, 12:05

В Волгограде объявлены победители Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион-2019»


В Волгограде объявлены победители Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион-2019». Торжественная церемония награждения состоялась на площадке «Нового экспериментального театра». Всего на конкурс было представлено более 500 работ.

Львиную долю наград в нескольких номинациях получили ГТРК, входящие в холдинг ВГТРК. За вклад в развитие регионального телевидения бронзовым Орфеем отмечен заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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