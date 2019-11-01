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Вчера, 17:40

Печальная новость


Печальная новость. Трагически оборвалась жизнь многократного победителя всероссийских турниров по карате Сергея Салынова.

Искренние соболезнования родным и близким в своем аккаунте в соцсетях выразил Глава региона Бату Хасиков. Воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва, талантливый и перспективный спортсмен, к 17 годам сумел достичь больших высот.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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