Печальная новость. Трагически оборвалась жизнь многократного победителя всероссийских турниров по карате Сергея Салынова.



Искренние соболезнования родным и близким в своем аккаунте в соцсетях выразил Глава региона Бату Хасиков. Воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва, талантливый и перспективный спортсмен, к 17 годам сумел достичь больших высот. Печальная новость. Трагически оборвалась жизнь многократного победителя всероссийских турниров по карате Сергея Салынова.Искренние соболезнования родным и близким в своем аккаунте в соцсетях выразил Глава региона Бату Хасиков. Воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва, талантливый и перспективный спортсмен, к 17 годам сумел достичь больших высот.



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