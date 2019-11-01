Формируется кадровый резерв минспорта и молодежной политики

Министерство спорта и молодёжной политики Калмыкии информирует о проведении конкурса на включение в кадровый резерв ведомства. Квалификационные требования: наличие высшего образования по одному из направлений: «Физическая культура», «Физическая культура и спорт», «Спорт», «Адаптивная физическая культура», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Государственная молодежная политика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей. Требования к стажу не предъявляются.



Первый этап конкурса - прием и регистрация документов от претендентов, проверка полноты представленных документов и соответствия их оформления предъявляемым требованиям.



Второй этап - индивидуальное собеседование - состоится 10 декабря. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте ведомства. Министерство спорта и молодёжной политики Калмыкии информирует о проведении конкурса на включение в кадровый резерв ведомства. Квалификационные требования: наличие высшего образования по одному из направлений: «Физическая культура», «Физическая культура и спорт», «Спорт», «Адаптивная физическая культура», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Государственная молодежная политика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей. Требования к стажу не предъявляются.Первый этап конкурса - прием и регистрация документов от претендентов, проверка полноты представленных документов и соответствия их оформления предъявляемым требованиям.Второй этап - индивидуальное собеседование - состоится 10 декабря. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте ведомства.



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