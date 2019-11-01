В Центральном хуруле продолжаются курсы по изучению калмыцкого языка. На этот раз в программу обучения, рассчитанную на полтора месяца, включено знакомство со старокалмыцкой письменностью Тодо Бичиг.



И это не случайно. В нынешнем году отмечается 420 лет со дня рождения просветителя Зая Пандиты и 600 лет ухода в нирвану Ламы Цонкапы. Эти великие личности внесли огромный вклад в приобщение калмыцкого народа к учению Будды и его сохранению. В Центральном хуруле продолжаются курсы по изучению калмыцкого языка. На этот раз в программу обучения, рассчитанную на полтора месяца, включено знакомство со старокалмыцкой письменностью Тодо Бичиг.И это не случайно. В нынешнем году отмечается 420 лет со дня рождения просветителя Зая Пандиты и 600 лет ухода в нирвану Ламы Цонкапы. Эти великие личности внесли огромный вклад в приобщение калмыцкого народа к учению Будды и его сохранению.



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