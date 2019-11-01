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Вчера, 13:01

На минувшей неделе произошло 7 ДТП


7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из которых дети. Эта статистика за прошедшую неделю.

Так, накануне 51-летний житель Яшкульского района, двигаясь по автодороге - подъезд к Федеральной трассе Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь», не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП в медучреждение доставлен несовершеннолетний пассажир этого транспортного средства.

И еще. За неделю задержано и отстранено от управления 37 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, в том числе 8 граждан, ранее лишённых права управления.



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