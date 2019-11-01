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Вчера, 12:59

Калмыцкий учитель стала призером Всероссийского мастер-класса


Учитель калмыцкого языка и литературы Адыковской школы Черноземельского района Валентина Ичкеева заняла второе место по итогам Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский языков. Конкурс проводится 2007 года.

Из каждого субъекта страны к участию приглашаются учителя, преподающие языки народов России. Федеральная площадка объединяет учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России, формирование гражданской идентичности.



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