Калмыцкий учитель стала призером Всероссийского мастер-класса

Учитель калмыцкого языка и литературы Адыковской школы Черноземельского района Валентина Ичкеева заняла второе место по итогам Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский языков. Конкурс проводится 2007 года.



Из каждого субъекта страны к участию приглашаются учителя, преподающие языки народов России. Федеральная площадка объединяет учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России, формирование гражданской идентичности. Учитель калмыцкого языка и литературы Адыковской школы Черноземельского района Валентина Ичкеева заняла второе место по итогам Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский языков. Конкурс проводится 2007 года.Из каждого субъекта страны к участию приглашаются учителя, преподающие языки народов России. Федеральная площадка объединяет учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России, формирование гражданской идентичности.



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