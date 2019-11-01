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Сегодня, 15:16

В Элисте начала работу международная буддийская конференция


Сегодня в Элисте начала работу международная буддийская конференция. Она посвящена 420-летию со дня рождения великого ойратского просветителя Зая-Пандиты Намкай Джамцо. Организаторы - Центральный хурул и Калмыцкий госуниверситет. Кроме калмыцких ученых в мероприятии участие примут и 25 ведущих лингвистов и буддологов из Бурятии, Алтая, Монголии, Индии, Казахстана и Канады.

В течение трех дней они будут обмениваться научными исследованиями в области изучения историко-культурного наследия монголоязычных народов. Лекции и круглые столы будут интересны не только ученым и студентам, но и всем верующим, - отметил Шаджин лама Тэло тулку Ринпоче.



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