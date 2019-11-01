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Сегодня, 15:15

Ветеран Великой Отечественной войны принимает поздравления


Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Василий Лободин принимает поздравления с 95-летием. Очередной день рождения Василий Яковлевич отметит уже в благоустроенной квартире. На приобретение жилья, за счет средств республиканского бюджета ему будет выделен 1 миллион 600 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава региона Бату Хасиков. Региональным Минстрою и Минфину даны необходимые поручения. О жизни, вере в добро и истинной любви к родной земле - в сюжете нашего корреспондента Эллы Хаптахановой.

Его жизнь – настоящая неприукрашенная история нашей страны. Один из восьми детей раскулаченного крестьянина в Ростовской области вместе с матерью, Василий был вынужден долго скитаться в поисках жилья и работы. Из дома их выселили. Добрые люди давали кров, а работы в их семье не боялись никогда. Пасли скот, перебивались случайными заработками. Потом осудили мать, собиравшую в поле колоски после уборки урожая. И только сила воли и стойкость не дали ему сломаться и жить дальше. Но главное испытание было впереди. Великая Отечественная война застала юношу в родном селе Кресты, ныне Первомайка. Мобилизация, рытьё окопов и укреплений, оборона Ростова на Дону… Сначала воевал в механизированных частях, затем после очередного ранения был определён в железнодорожную часть.

Солдат Василий Лободин, яростно и бесстрашно защищавший свою Родину, также мужественно освобождал Европу. И хотя прошло более 70 лет, он помнит каждый бой. Страшные злодеяния фашистов навсегда останутся с ним.

А в самый радостный день весны 1945-го на стене Рейхстага оставил свою роспись «Лободин Василий Яковлевич» - как печать «Задание Родины выполнено».

Это наказ человека, имеющего 17 боевых и государственных орденов и медалей. Самые ценные из них несколько лет назад были похищены прямо с парадного кителя ветерана. Но этот сильный, светлый и скромный человек продолжает нести людям веру в добро. Свой 95-й день рождения Василий Лободин встретит в окружении детей, 6 внуков и 4 правнуков. К юбилею ветерана Глава республики Бату Хасиков подписал указ о выделении ему 1 миллиона 600 тысяч рублей на приобретение жилья. Старый саманный дом без удобств Василия Яковлевича на улице Элистинской давно требует ремонта.



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