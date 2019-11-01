В Национальном музее состоялся урок памяти, посвящённый 109-й годовщине со дня рождения Басана Городовикова. О жизни и о делах великого полководца школьникам рассказала заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР Клара Сельвина.



За 17 лет руководства республикой Басан Бадьминович оставил глубокий след в истории Калмыкии. По его инициативе и непосредственном участии открылись Калмыцкий университет, ряд профтехучилищ, среднеспециальные учебные заведения. И это лишь небольшой перечень того, что было создано Городовиковым. В Национальном музее состоялся урок памяти, посвящённый 109-й годовщине со дня рождения Басана Городовикова. О жизни и о делах великого полководца школьникам рассказала заслуженный работник культуры Калмыцкой АССР Клара Сельвина.За 17 лет руководства республикой Басан Бадьминович оставил глубокий след в истории Калмыкии. По его инициативе и непосредственном участии открылись Калмыцкий университет, ряд профтехучилищ, среднеспециальные учебные заведения. И это лишь небольшой перечень того, что было создано Городовиковым.



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