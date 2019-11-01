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Сегодня, 15:10

Овощной рынок будет перенесен в восточную часть Элисты


Овощной рынок, который располагается в первом микрорайоне столицы, будет перенесен в восточную часть Элисты. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил глава региона Бату Хасиков. На новом месте уже началось строительство будущей торговой точки. К тому же теперь объект перешел в муниципальную собственность. О дальнейшей судьбе столичного рынка в репортаже нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

На одном из старейших стихийных рынков Элисты дары садов и полей Наталья Нестеренко продает вот уже 18 лет. На уличном лотке - яблоки, мандарины, виноград. Таких, как она, реализующих собственную продукцию, здесь более двухсот человек. «В день аренда торговой точки обходится в 300 рублей, а условий нет», - жалуется женщина.

С начала этого года вступили в силу изменения в законодательстве, призванные упорядочить рыночную торговлю. Новые правила предусматривают полный запрет на уличную продажу без специального разрешения. Потому закрыть уличный торговый объект, в первую очередь, было решено из-за антисанитарных условий. На хозяйственной площадке груда пластиковых бутылок и полиэтиленовых мешков. Рядом - овощная продукция, которая хранится под открытым небом. К тому же установленные торговые ряды прямо на въезде в Элисту портят внешний облик города. При этом, буквально в нескольких метрах расположен спорткомплекс.

За рынок теперь будет отвечать муниципальное учреждение. Доходы будут идти в бюджет и на создание условий для работников и посетителей рынка. Об этом сообщает в своем аккаунте в соцсетях глава региона Бату Хасиков. По его словам, ранее рынок фактически работал незаконно, но с торговцев исправно брали арендную плату, которая шла не в бюджет и не на благоустройство территории.

Овощной рынок начнет работу на новом месте уже со следующего года. Его площадь займет более 20-ти тысяч квадратных метров. Территория будет полностью асфальтирована и благоустроена. Будут оборудованы склады для овощехранения, обустроено крытое место для розничной торговли, парковка и удобные подъезды для большегрузов и автомобильного транспорта. А на месте старого рынка, как нам сообщили в столичной администрации, появится торгово-развлекательный центр и аквапарк, также благоустройство ждет территорию Колонского пруда, здесь планирует создать парковую зону.



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