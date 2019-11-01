Журналистское сообщество отмечает профессиональный праздник

Сегодня журналистское сообщество республики отмечает свой профессиональный праздник - День калмыцкой печати. Он приурочен к памятной дате – 15 ноября 1917 года, вышел первый выпуск национальной газеты «Ойратские известия». В этот день поздравления получают ветераны калмыцкой печати, сотрудники более чем 60 печатных и электронных средств массовой информации республики.



А День калмыцкой печати стал общим праздником для всех, кто, так или иначе, связан со словом. Грамотами Союза журналистов России награждены сегодня корреспонденты ГТРК «Калмыкия».



Сегодня, когда цифровые и электронные СМИ завоёвывают всё большую популярность, нужны колоссальные усилия, чтобы сохранить привязанность и доверие читателя к печатному слову. Поздравил акул пера Калмыкии с их профессиональным праздником и глава региона Бату Хасиков. Сегодня журналистское сообщество республики отмечает свой профессиональный праздник - День калмыцкой печати. Он приурочен к памятной дате – 15 ноября 1917 года, вышел первый выпуск национальной газеты «Ойратские известия». В этот день поздравления получают ветераны калмыцкой печати, сотрудники более чем 60 печатных и электронных средств массовой информации республики.А День калмыцкой печати стал общим праздником для всех, кто, так или иначе, связан со словом. Грамотами Союза журналистов России награждены сегодня корреспонденты ГТРК «Калмыкия».Сегодня, когда цифровые и электронные СМИ завоёвывают всё большую популярность, нужны колоссальные усилия, чтобы сохранить привязанность и доверие читателя к печатному слову. Поздравил акул пера Калмыкии с их профессиональным праздником и глава региона Бату Хасиков.



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