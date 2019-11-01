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Вчера, 17:57

Росреестр ввел в оборот выдачу электронных закладных


Более 20 бездокументарных ценных бумаг выдано региональным управлением Росреестра за последние два месяца. Это так называемые электронные закладные, которые удостоверяют права ее владельца. В оборот они вошли с 1 июля прошлого года после внесения изменений в законодательство. Эти документы имеют такую же силу, что и на бумажном носителе. И подписываются электронной цифровой подписью.

Выдача электронных закладных существенно упрощает и сокращает процесс регистрации, снижает затраты на оформление документов, исключает утрату закладной и необходимость выдачи ее дубликата.



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