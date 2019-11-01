В Элисте построят реабилитационный центр. Об этом сегодня сообщила профильный министр Марина Ользятиева во время встречи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный фонд компании «Лукойл» подарил им сегодня дорогостоящие коляски. Содействие в их приобретении оказала депутат ГосДумы Марина Мукабенова.



Кстати, технические средства реабилитации изготовлены по индивидуальным запросам их семей. С учетом заболевания ребенка. Ребята приехали на встречу в сопровождении мам, пап, бабушек. А в зале, где проходило мероприятие, их ждали 9 колясок различных конструкций, а родители одного мальчика попросили приобрести кислородный концентратор.



По словам Мукабеновой, только совместными усилиями можно помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации и нуждающимся в заботе и внимании. В Элисте построят реабилитационный центр. Об этом сегодня сообщила профильный министр Марина Ользятиева во время встречи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный фонд компании «Лукойл» подарил им сегодня дорогостоящие коляски. Содействие в их приобретении оказала депутат ГосДумы Марина Мукабенова.Кстати, технические средства реабилитации изготовлены по индивидуальным запросам их семей. С учетом заболевания ребенка. Ребята приехали на встречу в сопровождении мам, пап, бабушек. А в зале, где проходило мероприятие, их ждали 9 колясок различных конструкций, а родители одного мальчика попросили приобрести кислородный концентратор.По словам Мукабеновой, только совместными усилиями можно помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации и нуждающимся в заботе и внимании.



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