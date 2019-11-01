Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Заболевание представляет собой мировую проблему, которая с годами только растет. В мире им страдает более 300 миллионов человек. Основная причина роста – кардинальное изменение образа жизни.



В Калмыкии с таким диагнозом живут около сорока тысяч человек. Ежегодно, по данным Минздрава республики, их число увеличивается. И если ситуацию не менять, то уже через 5 лет это количество возрастет вдвое, - отмечают в ведомстве. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Заболевание представляет собой мировую проблему, которая с годами только растет. В мире им страдает более 300 миллионов человек. Основная причина роста – кардинальное изменение образа жизни.В Калмыкии с таким диагнозом живут около сорока тысяч человек. Ежегодно, по данным Минздрава республики, их число увеличивается. И если ситуацию не менять, то уже через 5 лет это количество возрастет вдвое, - отмечают в ведомстве.



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