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Вчера, 17:54

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с диабетом


Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Заболевание представляет собой мировую проблему, которая с годами только растет. В мире им страдает более 300 миллионов человек. Основная причина роста – кардинальное изменение образа жизни.

В Калмыкии с таким диагнозом живут около сорока тысяч человек. Ежегодно, по данным Минздрава республики, их число увеличивается. И если ситуацию не менять, то уже через 5 лет это количество возрастет вдвое, - отмечают в ведомстве.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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