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Вчера, 16:07

В ГТРК «Калмыкия» открыт пресс-центр


Открытие пресс-центра состоялось сегодня в стенах ГТРК «Калмыкия». Это знаменательное событие в истории телецентра. Пресс-конференции и брифинги первых лиц республики, актуальные интервью и оперативные комментарии к событиям в сферах культуры, образования и спорта – с прямым их включением в эфир в режиме реального времени на федеральные каналы. Всё это теперь доступно нашим телезрителям. И первым ньюсмейкером в эфире телеканала «Калмыкия-24» прямо из пресс-центра стал председатель регионального правительства Юрий Зайцев.

Сейчас телекомпания работает над тем, чтобы использовать информационные технологии для создания нового контента в интернет -пространстве. Открытие пресс-центра стало возможным благодаря партнерским отношениям с нефтяной компанией «Лукойл - Нижневолжскнефть».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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