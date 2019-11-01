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Сегодня, 12:21

В Калмыцком научном центре РАН состоится круглый стол


Сегодня в Калмыцком научном центре РАН состоится круглый стол, посвященный памяти 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии. Там же презентуют двухтомник монографии «Клятве остались верны: история формирования и боевого пути 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии».

В первой книге раскрывается история формирования национального соединения, во второй – история ее первых боев на донском рубеже. Авторы Уташ Очиров и Сергей Заярный на основе широкого круга источников, в том числе вновь выявленных архивных материалов, прослеживают весь процесс зарождения, укомплектования и обучения национального соединения.



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