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Сегодня, 12:17

В ГТРК «Калмыкия» открывается пресс-центр


Сегодня в стенах ГТРК «Калмыкия» состоится торжественное открытие пресс-центра. Сейчас там идут последние приготовления перед знаменательным событием в истории телецентра. Пресс-конференции и брифинги первых лиц республики, актуальные интервью и оперативные комментарии к событиям в сферах культуры, образования и спорта - с прямым их включением в эфир в режиме реального времени на федеральные каналы.

Открытие пресс-центра стало возможным благодаря партнерским отношениям с нефтяной компанией «Лукойл». Руководство ВГТРК в лице главы регионального департамента Рифата Сабитова считает, что он станет главной информационной площадкой Калмыкии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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