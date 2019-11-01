В ГТРК «Калмыкия» открывается пресс-центр

Сегодня в стенах ГТРК «Калмыкия» состоится торжественное открытие пресс-центра. Сейчас там идут последние приготовления перед знаменательным событием в истории телецентра. Пресс-конференции и брифинги первых лиц республики, актуальные интервью и оперативные комментарии к событиям в сферах культуры, образования и спорта - с прямым их включением в эфир в режиме реального времени на федеральные каналы.



Открытие пресс-центра стало возможным благодаря партнерским отношениям с нефтяной компанией «Лукойл». Руководство ВГТРК в лице главы регионального департамента Рифата Сабитова считает, что он станет главной информационной площадкой Калмыкии. Сегодня в стенах ГТРК «Калмыкия» состоится торжественное открытие пресс-центра. Сейчас там идут последние приготовления перед знаменательным событием в истории телецентра. Пресс-конференции и брифинги первых лиц республики, актуальные интервью и оперативные комментарии к событиям в сферах культуры, образования и спорта - с прямым их включением в эфир в режиме реального времени на федеральные каналы.Открытие пресс-центра стало возможным благодаря партнерским отношениям с нефтяной компанией «Лукойл». Руководство ВГТРК в лице главы регионального департамента Рифата Сабитова считает, что он станет главной информационной площадкой Калмыкии.



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