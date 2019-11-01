Протекающая кровля стала поводом для жалобы в прокуратуру Элисты родителей воспитанников детского сада № 29. На этот сигнал незамедлительно отреагировали в столичной мэрии. Для осмотра помещения выехали на место.



Приехав на место, большая делегация проверяющих сразу же направилась на второй этаж, где в помещениях двух групп, на потолках видны подтеки и следы повреждения отделки стен. По словам заведующей Любови Ах-Манджиевой, эта проблема возникла в марте этого года, после прошедших обильных ливней. Тогда администрация города и начала бить тревогу. Сразу же были начаты ремонтные работы по восстановлению кровли. А в августе при приемке дошкольных учреждений Роспотребнадзор вынес предписание - продолжить капитальный ремонт кровли до 2 декабря. Но уже в октябре подрядчик в одностороннем порядке по неизвестным причинам расторг подписанный ранее договор.



Прояснив ситуацию, исполняющий обязанности главы администрации Элисты Трапезников взял ее под личный контроль. Ведь площадь кровли большая, а выполнение строительных работ процесс трудоемкий.



Сам же детский сад работает в обычном режиме. Одну из аварийных групп освободили еще этим летом, а малышей временно перевели на первый этаж. Переезд дошколят из другой группы ожидается сегодня. В «Иньгллт» -307 детей.



По итогам заседания в столичной прокуратуре с участием всех заинтересованных сторон, пришли к выводу, что здание детского сада в удовлетворительном состоянии, и в региональном управлении Роспотребнадзора не видят необходимости в его закрытии.



А это значит, что причин для беспокойства нет, и предстоящие новогодние утренники дошколята встретят традиционно в своем уютном и светлом актовом зале, где ничто не угрожает их здоровью. А что касается устранения данной проблемы, то теперь к отбору подрядчика подойдут более отвественно. Он должен проходить на конкурсной основе не по признаку, кто меньше сработает на ценовом рубеже, главное - качество выполняемых работ.

Протекающая кровля стала поводом для жалобы в прокуратуру Элисты родителей воспитанников детского сада № 29. На этот сигнал незамедлительно отреагировали в столичной мэрии. Для осмотра помещения выехали на место.Приехав на место, большая делегация проверяющих сразу же направилась на второй этаж, где в помещениях двух групп, на потолках видны подтеки и следы повреждения отделки стен. По словам заведующей Любови Ах-Манджиевой, эта проблема возникла в марте этого года, после прошедших обильных ливней. Тогда администрация города и начала бить тревогу. Сразу же были начаты ремонтные работы по восстановлению кровли. А в августе при приемке дошкольных учреждений Роспотребнадзор вынес предписание - продолжить капитальный ремонт кровли до 2 декабря. Но уже в октябре подрядчик в одностороннем порядке по неизвестным причинам расторг подписанный ранее договор.Прояснив ситуацию, исполняющий обязанности главы администрации Элисты Трапезников взял ее под личный контроль. Ведь площадь кровли большая, а выполнение строительных работ процесс трудоемкий.Сам же детский сад работает в обычном режиме. Одну из аварийных групп освободили еще этим летом, а малышей временно перевели на первый этаж. Переезд дошколят из другой группы ожидается сегодня. В «Иньгллт» -307 детей.По итогам заседания в столичной прокуратуре с участием всех заинтересованных сторон, пришли к выводу, что здание детского сада в удовлетворительном состоянии, и в региональном управлении Роспотребнадзора не видят необходимости в его закрытии.А это значит, что причин для беспокойства нет, и предстоящие новогодние утренники дошколята встретят традиционно в своем уютном и светлом актовом зале, где ничто не угрожает их здоровью. А что касается устранения данной проблемы, то теперь к отбору подрядчика подойдут более отвественно. Он должен проходить на конкурсной основе не по признаку, кто меньше сработает на ценовом рубеже, главное - качество выполняемых работ.



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