Сегодня - Всемирный день качества. Повышение его значения в продукции и услугах – главная цель. Эта проблема одна из приоритетных в экономике ведущих государств мира.



По вопросам качества товаров и услуг во всех субъектах страны консультирует потребителей Роспотребнадзор. За 9 месяцев года в управление поступило более 1000 обращений. Этой теме будет посвящен сегодняшний выпуск радиопрограммы «Здесь и сейчас».



Интерактивная передача выходит каждый четверг, в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Вы также можете задать свой вопрос по телефону в студии 4-11-26. Сегодня - Всемирный день качества. Повышение его значения в продукции и услугах – главная цель. Эта проблема одна из приоритетных в экономике ведущих государств мира.По вопросам качества товаров и услуг во всех субъектах страны консультирует потребителей Роспотребнадзор. За 9 месяцев года в управление поступило более 1000 обращений. Этой теме будет посвящен сегодняшний выпуск радиопрограммы «Здесь и сейчас».Интерактивная передача выходит каждый четверг, в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Вы также можете задать свой вопрос по телефону в студии 4-11-26.



Смотреть полный выпуск новостей



