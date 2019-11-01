В Калмыкии будут созданы три крупных межрайонных медицинских центра

Три крупных межрайонных медицинских центра будут созданы в городе Лагани, селах Яшалта и Садовое. Их оснастят современным оборудованием и укомплектуют специалистами. Эта задача на ближайшее будущее, - отметил профильный министр Юрий Кикенов.



В скором времени также появятся фельдшерско-акушерские пункты в поселках Новый и Шин-Бяядл. Завершилось переоснащение детской поликлиники в Лагани. На финишной прямой - капитальный ремонт республиканской больницы. Работы идут по графику.



По словам Кикенова, теперь жители Калмыкии смогут получить высокотехнологические медуслуги. Для лечения от инсультов и инфарктов будет приобретен ангиограф, а также два новых компьютерных томографа. Три крупных межрайонных медицинских центра будут созданы в городе Лагани, селах Яшалта и Садовое. Их оснастят современным оборудованием и укомплектуют специалистами. Эта задача на ближайшее будущее, - отметил профильный министр Юрий Кикенов.В скором времени также появятся фельдшерско-акушерские пункты в поселках Новый и Шин-Бяядл. Завершилось переоснащение детской поликлиники в Лагани. На финишной прямой - капитальный ремонт республиканской больницы. Работы идут по графику.По словам Кикенова, теперь жители Калмыкии смогут получить высокотехнологические медуслуги. Для лечения от инсультов и инфарктов будет приобретен ангиограф, а также два новых компьютерных томографа.



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