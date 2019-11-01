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Сегодня, 12:07

Жители села Троицкое Целинного района остаются без тепла


В разгар отопительного сезона жители республики продолжают обращаться к нам в редакцию с просьбой помочь решить различные коммунальные проблемы. Это несвоевременный ремонт инженерных сетей, протекающие кровли в многоквартирных домах, отсутствие водо и теплоснабжения. Зачастую, после выходов в эфир наших сюжетов удается скоординировать действия коммунальных служб и сдвинуть проблему с мертвой точки.

Несмотря на то, что отопительный сезон начался месяц назад, жители села Троицкое Целинного района до сих пор остаются без тепла. Речь идет о более семидесяти семьях. После выхода видеоматериала в эфир пути выхода из сложившейся ситуации были найдены. Чтобы люди не замерзли зимой, муниципалитет подписал соглашение о предоставлении услуг с газоснабжающей организацией. Все это время они вынуждены обогреваться электрокаминами. О том, что две многоэтажки в райцентре с прошлого года остались без управления, а их дома не брали на баланс из-за ненадлежащего состояния, мы рассказывали в одном из наших сюжетов. После проведения всех необходимых работ, тепло, наконец, придет в квартиры жителей Троицкого. Сделать это, в администрации РМО, обещают в ближайшие дни.

Ради одного репортажа корреспонденты службы новостей проделывают гигантский объем работы. Объектом повышенной опасности, зачастую, становятся даже подвалы. А съемочной площадкой служат помещения, где стены покрыты плесенью и повсюду зловонные лужи.

Про «Титаник», расположенный в доме номер 65 в 8 микрорайоне сегодня знают, наверное, все жители Элисты. Более 10 лет канализационные стоки постоянно заливали подвальное помещение. Неприятный запах создавал огромные неудобства жильцам многоэтажки и близлежащей женской консультации. Эти съемки были сделаны еще в августе. Тогда столичная администрация и приняла ряд кардинальных мер. А проблема, которая тянулась несколько лет, была решена за несколько недель.

Сегодня многоквартирный дом взяла на обслуживание временная управляющая компания. Подвальное помещение осушили, полностью заменили канализационную систему. До конца года работники жилищно – коммунальной организации планируют отремонтировать кровлю.

Немало коммунальных проблем и в новостройках. Как пример – этот 16-квартирный дом по улице Клыкова. Многоэтажка введена в эксплуатацию 6 лет назад, но по стенам уже пошли трещины, требуется реконструкция водопроводной сети. К тому же из-за неверной проектировки дом был построен намного ниже прилегающей дороги. В результате - в осенне-зимний период во дворе дома собираются огромные лужи.

Героями очередной коммунальной битвы в Элисте, кому потребуется «тяжелая артиллерия» в лице журналистов могут стать и жильцы сразу трех домов в шестом микрорайоне. Здесь горожане жалуются на разрушенные отмостки в многоэтажках, которые вызывают сырость в подвалах.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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