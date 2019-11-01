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Сегодня, 15:09

Сегодня - День доброты


Сегодня - День доброты. Творить добро – невероятно просто, оно не измеряется деньгами, порой – не требует много времени и сил, главное – начать. Именно так считают герои нашего следующего видеоматериала. По инициативе которых в эти дни в Элисте объявлен сбор пожертвований семье, потерявшей близкого человека в результате пожара.

Напомним, ЧП случилось неделю назад. В многоэтажном доме по улице Клыкова погибла пожилая женщина.

Присоединиться к акции могут все желающие. Наша съемочная группа встретилась с этими людьми и узнала, что движет ими?

Когда произошла трагедия Лиджи Салкин и Евгения Сангаджиева в тот же день обратились к единомышленникам по группе в социальных сетях и собрали для семьи Тимофеевых более 12 тысяч рублей. О случившемся они узнали от родных, проживающих в том же доме, где произошло ЧП: о том, что в результате пожара погибла пожилая женщина. Остальные члены семьи – сноха и сын, а еще трое детей, к счастью, находились за пределами.

Подобных обращений немало, а потому группа Лиджи Салкина и Евгении Санджиевой – всегда начеку. Благотворительностью молодые люди занимаются не первый год. В 2014-ом четырехлетней Цагане Салкиной, после травмы ноги, диагностировали коварный рак. В борьбу за ее жизнь
тогда вступили российские, а последние два года - южно-корейские врачи. Средства для обследования и лечения каждый раз требуются немалые. Но, по словам отца девочки, мир не без добрых людей. Благодаря их пожертвованиям, а также моральной и психологической поддержке, Цагана достойно проходит испытания, выпавшие на ее долю.

Про Цагану все в один голос говорят, что она - солнечный ребенок. От нее исходят лучи света и добра, при этом, очень целеустремленная. Она не только лучше всех осваивает в классе учебный материал, но еще активное участие принимает в общественной жизни школы. «Цагана влилась в новый для нее коллектив, но такое впечатление, что с нами она не один год», - делится впечатлениями директор Вера Манджиева.

А свое желание делать добро Цагана Салкина начала реализовывать, создав благотворительный проект для детей Калмыкии, нуждающихся в помощи. Ее мечта – создать еще и Фонд.

Между тем, как нам стало известно, инициативу группы Салкин – Сангаджиева, решили поддержать многие жители Калмыкии. Многодетной семье Тимофеевых, переживающей трагедию в связи с гибелью бабушки в результате пожара, пожертвования можно направлять непосредственно в адрес пострадавших. Данные на ваших экранах.




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