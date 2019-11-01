В Элисте состоится международная буддийская конференция

С 15 по 17 ноября в Элисте в рамках празднования 420-летия со дня рождения великого ойратского просветителя Зая – Пандиты Намкай Джамцо состоится международная буддийская конференция. Об этом журналистам сообщили сегодня администратор центрального хурула Йонтен Гелюнг и проректор по международному сотрудничеству КалмГУ Владимир Имеев.



На этих дискуссионных площадках на протяжении трех дней будут проводиться круглые столы и лекции. Кроме, калмыцких ученых в мероприятии участие примут и 25 ведущих лингвистов и буддологов из Бурятии, Алтая, Монголии, Индии, Казахстана и Канады.



Национальной письменности, ее истории и современному освещению посвящено немало научных статей и монографий. Всего на конференции будут представлены свыше 50 докладов. С 15 по 17 ноября в Элисте в рамках празднования 420-летия со дня рождения великого ойратского просветителя Зая – Пандиты Намкай Джамцо состоится международная буддийская конференция. Об этом журналистам сообщили сегодня администратор центрального хурула Йонтен Гелюнг и проректор по международному сотрудничеству КалмГУ Владимир Имеев.На этих дискуссионных площадках на протяжении трех дней будут проводиться круглые столы и лекции. Кроме, калмыцких ученых в мероприятии участие примут и 25 ведущих лингвистов и буддологов из Бурятии, Алтая, Монголии, Индии, Казахстана и Канады.Национальной письменности, ее истории и современному освещению посвящено немало научных статей и монографий. Всего на конференции будут представлены свыше 50 докладов.



Смотреть полный выпуск новостей



