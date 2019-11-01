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Сегодня, 12:27

В поселке Кетченеры продолжается благоустройство зоны отдыха


В поселке Кетченеры продолжается благоустройство зоны отдыха в центральном парке. Это стало возможным благодаря участию района в программе «Устойчивое развитие сельских территорий».


Место отдыха и досуга селян заметно преобразится. На двухстах пятидесяти квадратных метрах раскинется уютное местечко с фонтаном, лавочками и освещением. Сейчас рабочие укладывают брусчатку, к работам приступили в прошлом месяце. Срок сдачи – конец года.

Также будет заменена плитка у мемориала участникам Великой Отечественной войны. На все эти работы выделено более шестисот тысяч рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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