В поселке Кетченеры продолжается благоустройство зоны отдыха в центральном парке. Это стало возможным благодаря участию района в программе «Устойчивое развитие сельских территорий».





Место отдыха и досуга селян заметно преобразится. На двухстах пятидесяти квадратных метрах раскинется уютное местечко с фонтаном, лавочками и освещением. Сейчас рабочие укладывают брусчатку, к работам приступили в прошлом месяце. Срок сдачи – конец года.



Также будет заменена плитка у мемориала участникам Великой Отечественной войны. На все эти работы выделено более шестисот тысяч рублей. В поселке Кетченеры продолжается благоустройство зоны отдыха в центральном парке. Это стало возможным благодаря участию района в программе «Устойчивое развитие сельских территорий».Место отдыха и досуга селян заметно преобразится. На двухстах пятидесяти квадратных метрах раскинется уютное местечко с фонтаном, лавочками и освещением. Сейчас рабочие укладывают брусчатку, к работам приступили в прошлом месяце. Срок сдачи – конец года.Также будет заменена плитка у мемориала участникам Великой Отечественной войны. На все эти работы выделено более шестисот тысяч рублей.



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