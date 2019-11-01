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Сегодня, 12:26

Сегодня - Международный день слепых


Сегодня - Международный день слепых. Его главная цель - привлечь внимание широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

Сейчас появились разные технические решения, помогающие незрячим ориентироваться в пространстве: светофоры, со звуковым сигналом, специальные книги и учебники. Есть даже обученные животные – собаки-поводыри, которые помогают слепым преодолевать ежедневный путь, например, с работы домой или в больницу.

На сегодняшний день для таких людей сделано немало, однако полностью решить проблемы их адаптации к реалиям жизни все еще не удалось.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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