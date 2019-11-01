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Сегодня, 12:24

Минздрав расширил перечень ЖНВЛ препаратов


Министерство здравоохранения страны расширило список жизненно важных лекарств, цены на которые регулируются государством. Перечень на 2021 год пополнится девятью позициями. Включены препараты для лечения гемофилии, рака щитовидной железы, сахарного диабета и других болезней. Это те лекарства, которые стоят очень дорого и без них лечение пациентов невозможно, включение дополнительных препаратов в список позволит больным приобретать их за счет бюджета.

Также льготники Калмыкии могут подтвердить свое право на лекарства и санаторное лечение по Интернету. В электронном кабинете ПФР запущен новый сервис, с помощью него можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг, - сообщает столичная мэрия. Его в Калмыкии имеет свыше 28 тысяч человек, большинство из них получают денежный эквивалент. Сумма ежегодно индексируется и на сегодня составляет одну тысячу сто двадцать один рубль.



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