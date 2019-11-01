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Сегодня, 12:22

В Элистинской многопрофильной гимназии состоялась церемония посвящения в гимназисты


В Элистинской многопрофильной гимназии состоялась церемония посвящения в гимназисты. 25 учеников специализированного класса в торжественной обстановке дали присягу дисциплинированно и с честью носить звание курсанта полицейского класса.

Сергей Бадма-Горяев - один из 25 учеников, кто дал клятву - верно чтить традиции своих старших товарищей, стоящих на страже закона. Это те самые ребята, которые смогли пройти строгий отбор. Он предусматривал хорошую успеваемость, отсутствие проблем с дисциплиной и физическую подготовку. Теперь они носят полицейскую форму, стараясь быть образцом для сверстников.

Это специализированный класс правоохранительной направленности, созданный в этом году по инициативе МВД Калмыкии. Помимо основной образовательной программы, ребята овладевают знаниями и навыками стражей правопорядка, воспитывая в себе смелость, мужество и твердость характера. Такое обучение идёт только на пользу, - уверены родители школьников.

В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали: заместитель Главы Администрации города Элисты Истя Мушаев, исполняющий обязанности министра образования и науки Николай Манцаев, а также министр внутренних дел Сергей Никифоров. Они поздравили ребят с посвящением в гимназисты, пожелав им успешной учебы и успехов в профессиональной подготовке.

Торжественная клятва произнесена, посвящение в гимназисты состоялось. Однако до работы в правоохранительных органах курсантов ждёт ещё долгий путь.



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