В Элисте продолжает работу третий международный научный форум «Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов во времени и в пространстве». В рамках него подписано соглашение о создании международного научного коллектива, он будет работать над одним из крупных проектов «Монгольские и тюркские языки».



Ранее на дискуссионных площадках обсуждались новые подходы для решения актуальных задач общества в области развития востоковедения. И вспоминали научные труды великого ученого Валентина Рассадина, которому 12 ноября исполнилось бы 80 лет.



По мнению гостей, КалмГУ становится опорной базой для многих тюрко-монгольских языков. Предложенный формат объединения в научные коллективы уже не первый год дает свои результаты. Калмыцкий вуз в числе лидеров по проектно-грантовой деятельности.



Председатель правительства Юрий Зайцев отметил, что продвижение востоковедных исследований в качестве важнейшего звена межрегионального и международного сотрудничества - одно из приоритетных направлений государственной политики. Символично, что мероприятие проходит в Калмыкии, которая, по словам премьера, за последние годы стала одним из востоковедных центров юга России. В Элисте продолжает работу третий международный научный форум «Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов во времени и в пространстве». В рамках него подписано соглашение о создании международного научного коллектива, он будет работать над одним из крупных проектов «Монгольские и тюркские языки».Ранее на дискуссионных площадках обсуждались новые подходы для решения актуальных задач общества в области развития востоковедения. И вспоминали научные труды великого ученого Валентина Рассадина, которому 12 ноября исполнилось бы 80 лет.По мнению гостей, КалмГУ становится опорной базой для многих тюрко-монгольских языков. Предложенный формат объединения в научные коллективы уже не первый год дает свои результаты. Калмыцкий вуз в числе лидеров по проектно-грантовой деятельности.Председатель правительства Юрий Зайцев отметил, что продвижение востоковедных исследований в качестве важнейшего звена межрегионального и международного сотрудничества - одно из приоритетных направлений государственной политики. Символично, что мероприятие проходит в Калмыкии, которая, по словам премьера, за последние годы стала одним из востоковедных центров юга России.



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