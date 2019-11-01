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Сегодня, 12:20

В Элисте продолжает работу третий международный научный форум


В Элисте продолжает работу третий международный научный форум «Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов во времени и в пространстве». В рамках него подписано соглашение о создании международного научного коллектива, он будет работать над одним из крупных проектов «Монгольские и тюркские языки».

Ранее на дискуссионных площадках обсуждались новые подходы для решения актуальных задач общества в области развития востоковедения. И вспоминали научные труды великого ученого Валентина Рассадина, которому 12 ноября исполнилось бы 80 лет.

По мнению гостей, КалмГУ становится опорной базой для многих тюрко-монгольских языков. Предложенный формат объединения в научные коллективы уже не первый год дает свои результаты. Калмыцкий вуз в числе лидеров по проектно-грантовой деятельности.

Председатель правительства Юрий Зайцев отметил, что продвижение востоковедных исследований в качестве важнейшего звена межрегионального и международного сотрудничества - одно из приоритетных направлений государственной политики. Символично, что мероприятие проходит в Калмыкии, которая, по словам премьера, за последние годы стала одним из востоковедных центров юга России.



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