Бату Хасиков встретился с куратором степного региона Дмитрием Кобылкиным

Индивидуальную программу социально-экономического развития Калмыкия глава региона Бату Хасиков обсудил на встрече в Москве с куратором степного региона Дмитрием Кобылкиным. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях.



Работы идут в плановом режиме. Они находятся на контроле у федерального министра. Заручились также поддержкой в ряде других вопросов. Речь идет об усилении охраны животного мира, в том числе по сохранению и увеличению поголовья сайгаков.



Также Калмыкии необходимы дополнительные средства для работ в области лесного фонда. Еще один стратегический момент – это изучение перспектив и поиск новых месторождений нефти и газа.



В Калмыкии имеется большой потенциал. Поддержка в этом вопросе со стороны федеральной власти также будет, - отметил Хасиков. Индивидуальную программу социально-экономического развития Калмыкия глава региона Бату Хасиков обсудил на встрече в Москве с куратором степного региона Дмитрием Кобылкиным. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях.Работы идут в плановом режиме. Они находятся на контроле у федерального министра. Заручились также поддержкой в ряде других вопросов. Речь идет об усилении охраны животного мира, в том числе по сохранению и увеличению поголовья сайгаков.Также Калмыкии необходимы дополнительные средства для работ в области лесного фонда. Еще один стратегический момент – это изучение перспектив и поиск новых месторождений нефти и газа.В Калмыкии имеется большой потенциал. Поддержка в этом вопросе со стороны федеральной власти также будет, - отметил Хасиков.



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