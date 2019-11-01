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Вчера, 12:18

В Москве 23 ноября состоится Джангариада


В Москве 23 ноября состоится Джангариада. Это уже вторая по счету. Первая состоялась в прошлом году.

Организатором мероприятия выступает спортивный клуб «Джангар» совместно с калмыцким землячеством «Улан Залата».

Помимо спортивных состязаний, таких как калмыцкая национальная стрельба, из лука, метание аркана, мини-футбол, волейбол, организаторы планируют и культурную программу. Это выступление творческих коллективов, конкурс костюма и мастер-классы.



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