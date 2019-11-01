В Кегульте установлен памятный знак

В селе Кегульта Кетченеровского района появился памятный знак к тысяча ста пятидесятилетию со дня преставления небесного покровителя Калмыкии Равноапостольного Кирилла.



Церемонию освящения провел архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.



Кроме того, в честь празднования в село доставили образ Небесных покровителей Калмыкии и ковчег с частицей мощей, к которым могли приложиться все желающие. В селе Кегульта Кетченеровского района появился памятный знак к тысяча ста пятидесятилетию со дня преставления небесного покровителя Калмыкии Равноапостольного Кирилла.Церемонию освящения провел архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.Кроме того, в честь празднования в село доставили образ Небесных покровителей Калмыкии и ковчег с частицей мощей, к которым могли приложиться все желающие.



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