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Вчера, 12:13

Как быть успешной и самостоятельной в современном мире?


В Элисте состоялся первый женский форум. Он объединил самых активных представительниц органов власти, бизнес-сообщества и общественных организаций. Организатором мероприятия выступил центр поддержки предпринимательства республики. Кроме деловой программы в повестке форума значилась работа тематических площадок. Как быть успешной и самостоятельной в современном мире?



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