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Вчера, 15:38

В Элисте при поддержке «Элистинского лицея» состоятся международные соревнования по спидкубингу


В Элисте при поддержке «Элистинского лицея» состоятся международные соревнования по спидкубингу. Всего 18 дисциплин - сборка на скорость головоломок разных размеров и форм, а также одной рукой, вслепую и ногами.

В чемпионате примут участие представители регионов России и Калмыкии. Результаты всех участников соревнований будут занесены в международную базу Всемирной Ассоциации Спидкубинга. В последние годы в регионе этот вид спорта набирает популярность.

В Элисте проведены уже 4 крупных соревнования. Более 80 представителей Калмыкии имеют международные рейтинги.



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