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Вчера, 15:36

Берёзовские ученики будут заниматься в соседней Краснопольской школе


У 88 учеников Берёзовской школы Яшалтинского района осенние каникулы затянулись. Управление регионального Роспотребнадзора опечатало двери образовательной организации. Районной власти предписано в месячный срок устранить выявленные нарушения. Что сейчас делать педагогам, ребятам и их родителям? И какой выход из ситуации видит местная власть?

5 ноября, когда у всех школьников страны возобновился учебный процесс, занятия в Березовской школе так и не начались. Здание было опечатано. У 88 ребят начались теперь уже незапланированные каникулы.

Для разрешения сложившейся ситуации прямо перед зданием 1962 года постройки собрались обеспокоенные родители, администрация школы и района. Капительного ремонта здесь не было никогда. Силами педагогов и родителей ещё, как обычно, подготовили к 1 сентября.

На встрече не сразу, но всё же пришли к общему решению. Пока муниципалитет собственными силами в течение двух недель будет устранять указанные надзорным ведомством нарушения, берёзовские ученики будут заниматься в соседней Краснопольской школе. Это здание 9-летки в 9 км от Березовского рассчитано на 100 мест, сейчас её посещают 30 детей.

Эта школа, в числе полусотни других в республике, имеет износ здания более 50%. Её ремонт и содержание, как и другие в районе, находятся в сфере ответственности муниципалитета.

Школа в селе Березовское – одна из 162 образовательных организаций Калмыкии. В региональном минобре напомнили, что районы республики имеют разные финансовые возможности. И распределяют средства на проведение ремонтных работ сами муниципалитеты.

В Калмыкии более 160 школ. Большая их часть построена в советское время. Это общероссийская проблема остро сказывается на таких сельских школах как Березовская. И сегодня именно районная власть несёт ответственность за продолжение или срыв учебного процесса в этой отдельно взятой школе.




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