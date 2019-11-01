У 88 учеников Берёзовской школы Яшалтинского района осенние каникулы затянулись. Управление регионального Роспотребнадзора опечатало двери образовательной организации. Районной власти предписано в месячный срок устранить выявленные нарушения. Что сейчас делать педагогам, ребятам и их родителям? И какой выход из ситуации видит местная власть?



5 ноября, когда у всех школьников страны возобновился учебный процесс, занятия в Березовской школе так и не начались. Здание было опечатано. У 88 ребят начались теперь уже незапланированные каникулы.



Для разрешения сложившейся ситуации прямо перед зданием 1962 года постройки собрались обеспокоенные родители, администрация школы и района. Капительного ремонта здесь не было никогда. Силами педагогов и родителей ещё, как обычно, подготовили к 1 сентября.



На встрече не сразу, но всё же пришли к общему решению. Пока муниципалитет собственными силами в течение двух недель будет устранять указанные надзорным ведомством нарушения, берёзовские ученики будут заниматься в соседней Краснопольской школе. Это здание 9-летки в 9 км от Березовского рассчитано на 100 мест, сейчас её посещают 30 детей.



Эта школа, в числе полусотни других в республике, имеет износ здания более 50%. Её ремонт и содержание, как и другие в районе, находятся в сфере ответственности муниципалитета.



Школа в селе Березовское – одна из 162 образовательных организаций Калмыкии. В региональном минобре напомнили, что районы республики имеют разные финансовые возможности. И распределяют средства на проведение ремонтных работ сами муниципалитеты.



В Калмыкии более 160 школ. Большая их часть построена в советское время. Это общероссийская проблема остро сказывается на таких сельских школах как Березовская. И сегодня именно районная власть несёт ответственность за продолжение или срыв учебного процесса в этой отдельно взятой школе.

У 88 учеников Берёзовской школы Яшалтинского района осенние каникулы затянулись. Управление регионального Роспотребнадзора опечатало двери образовательной организации. Районной власти предписано в месячный срок устранить выявленные нарушения. Что сейчас делать педагогам, ребятам и их родителям? И какой выход из ситуации видит местная власть?5 ноября, когда у всех школьников страны возобновился учебный процесс, занятия в Березовской школе так и не начались. Здание было опечатано. У 88 ребят начались теперь уже незапланированные каникулы.Для разрешения сложившейся ситуации прямо перед зданием 1962 года постройки собрались обеспокоенные родители, администрация школы и района. Капительного ремонта здесь не было никогда. Силами педагогов и родителей ещё, как обычно, подготовили к 1 сентября.На встрече не сразу, но всё же пришли к общему решению. Пока муниципалитет собственными силами в течение двух недель будет устранять указанные надзорным ведомством нарушения, берёзовские ученики будут заниматься в соседней Краснопольской школе. Это здание 9-летки в 9 км от Березовского рассчитано на 100 мест, сейчас её посещают 30 детей.Эта школа, в числе полусотни других в республике, имеет износ здания более 50%. Её ремонт и содержание, как и другие в районе, находятся в сфере ответственности муниципалитета.Школа в селе Березовское – одна из 162 образовательных организаций Калмыкии. В региональном минобре напомнили, что районы республики имеют разные финансовые возможности. И распределяют средства на проведение ремонтных работ сами муниципалитеты.В Калмыкии более 160 школ. Большая их часть построена в советское время. Это общероссийская проблема остро сказывается на таких сельских школах как Березовская. И сегодня именно районная власть несёт ответственность за продолжение или срыв учебного процесса в этой отдельно взятой школе.



Смотреть полный выпуск новостей



