В Чилгире открылся общедоступный пункт финансового просвещения

Сегодня на базе администрации Чилгирского СМО Яшкульского района открылся первый общедоступный пункт финансового просвещения. Специалисты отделения Нацбанка будут информировать население о том, как грамотно воспользоваться базовыми финансовыми продуктами и услугами – вкладами и кредитами. Научат противостоять уловкам мошенников. Консультации будут проводиться ежемесячно.



Следующие точки финансового просвещения планируют открыть в поселках Яшкуль и Утта, а затем и во всех районах Калмыкии. Сегодня на базе администрации Чилгирского СМО Яшкульского района открылся первый общедоступный пункт финансового просвещения. Специалисты отделения Нацбанка будут информировать население о том, как грамотно воспользоваться базовыми финансовыми продуктами и услугами – вкладами и кредитами. Научат противостоять уловкам мошенников. Консультации будут проводиться ежемесячно.Следующие точки финансового просвещения планируют открыть в поселках Яшкуль и Утта, а затем и во всех районах Калмыкии.



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