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Вчера, 15:32

В Кевюдах открыли дом культуры


Два миллиона рублей было направлено на ремонт дома культуры в поселке Кевюды Ики-Бурульского района. Поздравить сельчан с открытием обновленного здания сегодня приехали представители регионального правительства и профильного министерства. Постройка 1976 года заметно преобразилась.

На обновленной сцене, которую значительно расширили, не только районные участники художественной самодеятельности, но и профессиональные коллективы. Увеличить ее было личной просьбой руководителя государственного театра танца « Ойраты» Петра Надбитова, который приехал поздравить своих земляков с открытием дома культуры.

Кровля здания, отслужившая свой срок, обновлена еще в прошлом году за счет спонсорской помощи. Под одной крышей в клубе и библиотека, которая также преобразилась после ремонта. Для читателей здесь будут организованы тематические мероприятия. По словам библиотекарей, теперь они могут ходить без опаски. Прогнившие полы остались в прошлом.

Для сельчан - это настоящий праздник. Ведь дом культуры - это единственное место их досуга. Сюда приходят отдохнуть, отвлечься от повседневных забот, реализовать свои творческие способности. Таковых в поселке немало. К примеру, школьники - участники многих музыкальных конкурсов и фестивалей. А взрослые после работы могут поиграть в теннис или в бильярд.

В рамках федеральной программы полностью заменены электроосвещение, полы, потолки. Также на ремонт были направлены средства республиканского бюджета и местной казны. Всего потрачено около двух миллионов рублей. Разделить радость кевюдовцев приехали представители профильного министерства и первый заместитель председателя правительства Боова Бадмаев.

По словам главы администрации Ики-Бурульского района Вячеслава Маслова, в будущем году в рамках федеральной программы в зрительном зале кевюдовского ДК появятся новые кресла и музыкальная аппаратура. Также в планах отремонтировать очаги культуры в поселках Бага-Бурул и Ут-Сала. Торжественное же открытие новых сельских клубов ожидается в ближайшее время сразу в трех населенных пунктах республики. Это в Чилгире, Первомайском и Шатте.



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