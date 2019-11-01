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Вчера, 15:27

Погашена задолженность по оплате труда на сумму более 12 млн рублей


За 9 месяцев текущего года погашена задолженность по оплате труда на сумму более 12 миллионов рублей. Такие данные были озвучены сегодня на пресс-конференции прокурора республики Романа Тютюника с представителями СМИ.

Как было отмечено, под надзором находятся вопросы противодействия терроризму и экстремизму. Усилена работа по обеспечению лекарствами льготной категории граждан. На особом контроле реализация нацпроектов, несанкционированные свалки, отсутствие ремонта и содержания жилых помещений, республиканских дорог, исполнение антикоррупционного законодательства.

В этом году к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше двух тысяч виновных лиц, возбуждено 48 уголовных дел, утверждено свыше 1300 обвинительных заключений по уголовным делам, которые направлены в суд для рассмотрения по существу. На контроле прокуратуры и детская преступность.



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