ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:24

В Элисте почтили память погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел


Сегодня, в День памяти погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел, на территории регионального Управления Росгвардии состоялась торжественная церемония открытия Мемориальной стены.

Памятник был освящён священнослужителями Центрального Хурула и Казанского кафедрального собора. Он возведён в целях увековечивания памяти военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении воинского и служебного долга.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии проводится акция памяти о событиях в Беслане
  • Сегодня чествуют ветеранов органов внутренних дел
  • В Калмыкии вспоминают погибших сотрудников органов внутренних дел
  • В России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом
  • Жители Калмыкии почтили погибших в годы ВОВ минутой молчания
  • Сегодня в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
  • Первенство по волейболу среди юношей и девушек проходит в Элисте
  • Алексей Орлов поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел
  • Калмыцкие полицейские отмечают профессиональный праздник
  • В Элисте прошел открытый турнир по карате-до сетокан

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34