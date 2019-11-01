В Элисте почтили память погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел

Сегодня, в День памяти погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел, на территории регионального Управления Росгвардии состоялась торжественная церемония открытия Мемориальной стены.



Памятник был освящён священнослужителями Центрального Хурула и Казанского кафедрального собора. Он возведён в целях увековечивания памяти военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Сегодня, в День памяти погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел, на территории регионального Управления Росгвардии состоялась торжественная церемония открытия Мемориальной стены.Памятник был освящён священнослужителями Центрального Хурула и Казанского кафедрального собора. Он возведён в целях увековечивания памяти военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении воинского и служебного долга.



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