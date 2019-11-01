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Вчера, 15:22

За стадом коров теперь будут присматривать электропастухи


За стадом коров теперь будут присматривать электропастухи. В аграрном секторе Калмыкии внедряют новую систему. Суть ее заключается в том, что специальные изгороди, подскажут буренкам, куда ходить запрещено.

Инициативу прокуратуры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных животных поддержали профильное ведомство и Госавтоинспекция региона. Наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева побывала в Кетченеровском районе и посмотрела, как работает ноу – хау.

Житель поселка Годжур Николай Степанов последовал примеру односельчан - установил защитное ограждение на территории, где осуществляется выпас домашнего скота. Говорит, что внедрение современной системы не только облегчает труд животноводов, но и предотвращает бесконтрольный выпас сельхозживотных, учитывая, что пастбища находятся вдоль федеральной трассы. Там, где наблюдается интенсивный поток транспорта.

Ток по проводам подается круглосуточно. Из-за низкого напряжения, он безопасен, но заставит животное остановиться и выбрать другой путь.
Наиболее аварийно-опасный участок в районе Ергенинского СМО. Там теперь помимо предупреждающих знаков, установили более 20 километров электропроводов. Из 15 фермеров, которые арендуют земельные участки, половина уже установила изгороди. Один из первых, кто воспользовался ноухау, фермер Очир Черкасов.

Желающих обзавестись таким помощником в районе становится все больше. Все заинтересованные структуры, которые отвечают за безопасность на дорогах, поддержали инициативу прокуратуры о внедрении системы «электронный пастух». Надзорное ведомство будет контролировать, как, на практике, применяется новый метод борьбы с небезопасной ситуацией на дорогах республики.

Благодаря простой технологии, надеются в прокуратуре, количество дорожно-транспортных происшествий снизится. Ведь с начала года на автодороге «Элиста – Волгоград», только на территории Кетченеровского района их произошло 40, из – за безнадзорно пасущегося скота. Результатом одного ДТП стала гибель человека.



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