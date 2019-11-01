В Элисте состоится III Международный научный форум «Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов во времени и в пространстве», посвященный 80-летию со дня рождения профессора Валентина Рассадина.



Форум проводится под эгидой правительства Калмыкии, федерального министерства науки и высшего образования, Российского фонда фундаментальных исследований и Калмыцкого государственного университета. В нем примут участие более 100 ведущих востоковедов ближнего и дальнего зарубежья и стран Европы.



Монголоведные и тюркологические исследования всегда находились под пристальным вниманием ученых. По мнению ведущих специалистов, страны КалмГУ - единственный ВУЗ, который объединил эти направления в единую систему. Сложившиеся научные школы под руководством калмыцких профессоров, реализуют международные проекты, которые сегодня поддерживаются ведущими российскими научными фондами. В Элисте состоится III Международный научный форум «Сетевое востоковедение: взаимодействие монгольских и тюркских этносов во времени и в пространстве», посвященный 80-летию со дня рождения профессора Валентина Рассадина.Форум проводится под эгидой правительства Калмыкии, федерального министерства науки и высшего образования, Российского фонда фундаментальных исследований и Калмыцкого государственного университета. В нем примут участие более 100 ведущих востоковедов ближнего и дальнего зарубежья и стран Европы.Монголоведные и тюркологические исследования всегда находились под пристальным вниманием ученых. По мнению ведущих специалистов, страны КалмГУ - единственный ВУЗ, который объединил эти направления в единую систему. Сложившиеся научные школы под руководством калмыцких профессоров, реализуют международные проекты, которые сегодня поддерживаются ведущими российскими научными фондами.



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