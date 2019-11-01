Аюка Бадминов поборется за звание народного участкового

10 ноября завершится голосование за Народного участкового. В финальном этапе девятого Всероссийского конкурса участие принимает и представитель степного региона лейтенант полиции Аюка Бадминов. Он стал победителем первых двух туров соревнования, причем значительно опередив своих соперников.



Аюка уверен, что такая поддержка со стороны населения – это тоже ценная награда. Проголосовать за Аюку Бадминова можно на официальном сайте ведомства или в социальных сетях. 10 ноября завершится голосование за Народного участкового. В финальном этапе девятого Всероссийского конкурса участие принимает и представитель степного региона лейтенант полиции Аюка Бадминов. Он стал победителем первых двух туров соревнования, причем значительно опередив своих соперников.Аюка уверен, что такая поддержка со стороны населения – это тоже ценная награда. Проголосовать за Аюку Бадминова можно на официальном сайте ведомства или в социальных сетях.



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