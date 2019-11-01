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Сегодня, 12:27

В Элисте проводили в армию новобранцев


Сегодня в столице степного региона состоялись торжественные проводы в армию новобранцев. Это первые 15 призывников Калмыкии, которые пополнят ряды Вооруженных Сил России в рамках нынешнего осеннего призыва. Всего их по плану – 400.

Как сообщил заместитель военного комиссариата республики Санал Лиджиев, уже сегодня ребята прибудут на место службы в войска Национальной гвардии в соседний Ставропольский край. С напутственными словами к молодым людям обратились представители власти, молодежных и общественных организаций

В завершение мероприятия – виновникам торжества вручили памятные подарки, и адресовали музыкальные номера. В ответном слове – будущие солдаты дали обещание с честью выполнить воинский долг.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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