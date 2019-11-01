В минздраве призывают оценить качество медицинских услуг

Отметить или выразить недовольство качеством оказания медицинских услуг могут жители степного региона. Об этом напоминают в республиканском минздраве. Оценку можно произвести анонимно перейдя по ссылке, указанной на сайте ведомства, по нескольким критериям: информационная открытость, время ожидания получения медуслуг, доступность для маломобильных групп населения, взаимодействие между пациентами и медучреждениями через электронные сервисы и удовлетворенность условиями оказания медпомощи.



В этом году, сообщают в ведомстве, независимая оценка проводится в таких учреждениях как республиканский онкологический диспансер, городская поликлиника, наркологический диспансер, Малодербетовская, Октябрьская и Сарпинская районные больницы. Отметить или выразить недовольство качеством оказания медицинских услуг могут жители степного региона. Об этом напоминают в республиканском минздраве. Оценку можно произвести анонимно перейдя по ссылке, указанной на сайте ведомства, по нескольким критериям: информационная открытость, время ожидания получения медуслуг, доступность для маломобильных групп населения, взаимодействие между пациентами и медучреждениями через электронные сервисы и удовлетворенность условиями оказания медпомощи.В этом году, сообщают в ведомстве, независимая оценка проводится в таких учреждениях как республиканский онкологический диспансер, городская поликлиника, наркологический диспансер, Малодербетовская, Октябрьская и Сарпинская районные больницы.



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