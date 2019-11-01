Многодетные семьи Калмыкии получат финансовую поддержку

На поддержку многодетных семей Калмыкии, возможно, будут выделены 11 миллионов рублей. Ряд изменений в законодательстве рассматривают сегодня на очередном заседании правительства под председательством Дмитрия Медведева.



В частности, обсуждают проект распределения объемов субсидий на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующего ребенка до достижения им трех лет. После уточнения численности нуждающихся в поддержке получателей выплаты, будут сокращены размеры субсидий 17 субъектам на общую сумму более 700 с половиной миллионов рублей.



А Калмыкия попала в число тех регионов, для которых будут перераспределены высвобожденные средства. Так как в степной республике зарегистрирован рост числа многодетных. На поддержку многодетных семей Калмыкии, возможно, будут выделены 11 миллионов рублей. Ряд изменений в законодательстве рассматривают сегодня на очередном заседании правительства под председательством Дмитрия Медведева.В частности, обсуждают проект распределения объемов субсидий на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующего ребенка до достижения им трех лет. После уточнения численности нуждающихся в поддержке получателей выплаты, будут сокращены размеры субсидий 17 субъектам на общую сумму более 700 с половиной миллионов рублей.А Калмыкия попала в число тех регионов, для которых будут перераспределены высвобожденные средства. Так как в степной республике зарегистрирован рост числа многодетных.



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