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Сегодня, 12:22

Голосуйте за благоустройство!


Сегодня последний день приема предложений от элистинцев о включении общественных территорий в перечень объектов, подлежащих благоустройству в будущем году. За время действия проекта «Формирование комфортной городской среды» в течение нескольких лет были благоустроены сквер имени Преподобного Сергия Радонежского, парк «Дружба». В этом году рабочие приводят в порядок парк Победы в 7 микрорайоне и Аллею у Дома правительства.

Жители столицы смогут отдать свой голос за те территории, которые на их взгляд нуждаются в благоустройстве. В списке их 18. Именно нам с вами, а не чиновникам, нужно определить какие скверы и парки города хотим видеть красивыми и уютными. В этом и заключается главная идея программы. Например, чтобы на объектах появились малые архитектурные формы, лавочки, урны, детские игровые и спортивные площадки.

Выбрать можно сразу несколько объектов. Например, в списке значится памятник «Исход и Возвращение», Аллея Героев, Колонский пруд, единственный водоем в черте города – излюбленное место отдыха элистинцев, в том числе семьи Абеевых. Они считают, что здесь нужно создавать условия для досуга детей. Площадка требует обновления и представляет опасность.

Пенсионерка Зинаида Фаст с горечью рассказывает о плачевном состоянии единственного городского водоема и прилегающей территории. Призывает неравнодушных людей дать вторую жизнь Колонскому пруду. Любит элистинка посидеть на берегу, подышать воздухом, покормить голубей.

Многие элистинцы считают, что центральная часть является лицом города и должна соответствовать современным требованиям. Главная достопримечательность столицы «Пагода Семи дней» - претендент на благоустройство. Но не надо забывать о самом важном – нужно привести в порядок дворы, создать новые зеленые зоны и условия для маломобильных граждан, говорят горожане.

Голосование идет активными темпами. Уже можно говорить о первых результатах. Более 800 человек отдали свои голоса за ту общественную территорию, которая по их мнению, нуждается в благоустройстве.

От активности горожан зависит, какая общественная территория Элисты преобразится, и где появятся места отдыха и досуга. Так что благодаря федеральной программе степная столица с каждым годом хорошеет и становится привлекательнее для туристов.




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