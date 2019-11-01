Виктор Джанжиев встретился с журналистами республики

Три ветерана войны до конца года будут обеспечены жильем. Также 32 человека, имеющих статус сироты, уже приобрели квартиры за счет средств ресбюджета. Кроме того, заключено 5 госконтрактов на общую сумму 6 миллионов, еще 17 - на стадии рассмотрения. Об этом журналистам сегодня рассказал глава министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Виктор Джанжиев.



Речь шла и о надзоре в сфере долевого строительства. Проблемными остаются еще 5 долгостроев – это дом номер 50 в 9 микрорайоне, многоэтажки по улице Веткаловой 85, Клыкова 92, Ленина 321 и по улице Хулхутинская 2. Три последних – будут сданы за счет средств стройорганизаций.



Говорили и о завершении реконструкций инженерных сооружений, взлетно-посадочной полосы и строительстве аварийно-спасательных станций в аэропорту. На эти цели необходимы более 1 миллиарда рублей. Документы находятся на согласовании в федеральном ведомстве. Три ветерана войны до конца года будут обеспечены жильем. Также 32 человека, имеющих статус сироты, уже приобрели квартиры за счет средств ресбюджета. Кроме того, заключено 5 госконтрактов на общую сумму 6 миллионов, еще 17 - на стадии рассмотрения. Об этом журналистам сегодня рассказал глава министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Виктор Джанжиев.Речь шла и о надзоре в сфере долевого строительства. Проблемными остаются еще 5 долгостроев – это дом номер 50 в 9 микрорайоне, многоэтажки по улице Веткаловой 85, Клыкова 92, Ленина 321 и по улице Хулхутинская 2. Три последних – будут сданы за счет средств стройорганизаций.Говорили и о завершении реконструкций инженерных сооружений, взлетно-посадочной полосы и строительстве аварийно-спасательных станций в аэропорту. На эти цели необходимы более 1 миллиарда рублей. Документы находятся на согласовании в федеральном ведомстве.



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