ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:27

Виктор Джанжиев встретился с журналистами республики


Три ветерана войны до конца года будут обеспечены жильем. Также 32 человека, имеющих статус сироты, уже приобрели квартиры за счет средств ресбюджета. Кроме того, заключено 5 госконтрактов на общую сумму 6 миллионов, еще 17 - на стадии рассмотрения. Об этом журналистам сегодня рассказал глава министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Виктор Джанжиев.

Речь шла и о надзоре в сфере долевого строительства. Проблемными остаются еще 5 долгостроев – это дом номер 50 в 9 микрорайоне, многоэтажки по улице Веткаловой 85, Клыкова 92, Ленина 321 и по улице Хулхутинская 2. Три последних – будут сданы за счет средств стройорганизаций.

Говорили и о завершении реконструкций инженерных сооружений, взлетно-посадочной полосы и строительстве аварийно-спасательных станций в аэропорту. На эти цели необходимы более 1 миллиарда рублей. Документы находятся на согласовании в федеральном ведомстве.



Другие новости по теме:

  • Сформирован новый состав правительства Калмыкии
  • Прокуратура взяла под контроль объекты долевого строительства
  • Два многоэтажных дома для обманутых дольщиков
  • В Калмыкии 11 обманутых дольщиков восстановили свои права
  • В Калмыкии введут в эксплуатацию дома для обманутых дольщиков
  • В Калмыкии построят четыре многоквартирных дома для обманутых дольщиков
  • Ветераны боевых действий получат жилье
  • 14 ветеранов Великой Отечественной войны будут обеспечены жильем
  • В Калмыкии 38 участников Великой Отечественной Войны получат субсидии
  • Права сироты будут восстановлены

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34