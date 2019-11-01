На Тайване проходит персональная выставка калмыцкого фотографа

На Тайване проходит персональная выставка фотографа из Калмыкии Гари Лиджиева. В рамках дней калмыцкой культуры, открытие состоялось в Тайваньском тибетско-монгольском центре. В атмосферу торжественного открытия теплые нотки добавили выступления государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан».



Автор представил флору и фауну степной республики, и сам удивительный мир Калмыкии. Фотовыставка будет работать до конца года. На Тайване проходит персональная выставка фотографа из Калмыкии Гари Лиджиева. В рамках дней калмыцкой культуры, открытие состоялось в Тайваньском тибетско-монгольском центре. В атмосферу торжественного открытия теплые нотки добавили выступления государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан».Автор представил флору и фауну степной республики, и сам удивительный мир Калмыкии. Фотовыставка будет работать до конца года.



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