В центральном хуруле начинаются полуторамесячные курсы по изучению калмыцкого языка

В центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоялось организационное занятие, открывающее очередные полуторамесячные курсы по изучению калмыцкого языка. На этот раз они будут включать в себя и знакомство со старокалмыцкой письменностью Тодо Бичиг.



И не случайно. В этом году отмечается 420 лет со дня рождения просветителя Зая Пандиты и 600 лет ухода в нирвану Ламы Цонкапы. Эти великие личности внесли огромный вклад в приобщение калмыцкого народа к учению Будды и в его развитие. В центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоялось организационное занятие, открывающее очередные полуторамесячные курсы по изучению калмыцкого языка. На этот раз они будут включать в себя и знакомство со старокалмыцкой письменностью Тодо Бичиг.И не случайно. В этом году отмечается 420 лет со дня рождения просветителя Зая Пандиты и 600 лет ухода в нирвану Ламы Цонкапы. Эти великие личности внесли огромный вклад в приобщение калмыцкого народа к учению Будды и в его развитие.



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